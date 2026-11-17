Um 09:28 Uhr fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 656,40 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 15'142 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 656,20 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 659,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 9'479 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 661,60 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Mit Abgaben von 20,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 37,88 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance gewährte am 09.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 16.06 Mrd. CHF gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 46,50 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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