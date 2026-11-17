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17.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Zurich Insurance
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 654,80 CHF ab.
Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 654,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'028 Punkten steht. Bei 653,20 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 659,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 82'595 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 661,60 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 25,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 37,88 USD ausgeschüttet werden. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,58 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 46,50 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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