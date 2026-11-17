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17.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Dienstagmittag Vortagesniveau
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Zurich Insurance-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 659,00 CHF.
Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der Zurich Insurance-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 659,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 15'094 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 661,00 CHF an. Die Abwärtsbewegung der Zurich Insurance-Aktie ging bis auf 656,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 659,00 CHF. Bisher wurden heute 46'501 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (661,60 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,39 Prozent hinzugewinnen. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,94 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 37,88 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 46,50 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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