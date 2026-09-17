Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’896 0.2%  SPI 19’633 0.4%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’698 0.6%  Euro 0.9472 0.0%  EStoxx50 6’308 0.7%  Gold 4’341 1.8%  Bitcoin 62’876 0.1%  Dollar 0.8258 0.0%  Öl 103.4 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Medartis-Aktie mit Plus: übernimmt US-Ausbildungszentrum M.A.R.C. Institute
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
Bernstein Research verleiht Beiersdorf-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Bernstein Research verleiht Henkel vz-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse
Suche...

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 606,60 CHF nach oben.

Zurich Insurance
606.43 CHF 0.96%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 606,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'923 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 606,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 605,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'481 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,02 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma

Zurich-Aktie gesucht: Beazley darf voraussichtlich ab Oktober übernommen werden

SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingefahren

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4356 15.12.2028 151951128
Long 12.2424 18.06.2027 154751124
Long 1213.6 16.10.2026 158828409
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.7398 17.12.2027 158828325
Short 1213.6 18.09.2026 158463576
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4 11.10 154868291
Long 11.5581 6.10 157230126
Long 13.9494 4.52 157975984
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4212 12.68 156565081
Short 10.0165 7.13 143508395
Short 15.9474 3.48 142861036
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -45.27 114086076
Long 10 -10.42 142861648
Long 12 -8.76 142861649
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:45 Julius Bär: 15.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (57.5%) auf R&S Group Holding AG
11:37 Logo WHS Fed-Zinsschock: Nasdaq stürzt auf 29.000 – dann dreht der Markt!
11:10 UBS Logo UBS KeyInvest: Öl- und Gassektor – Im Sog der Energiepreise/Avolta – Weiter im Seitwärtstrend
09:45 Marktüberblick: Dollar nach Zinsentscheidung im Aufwind
09:31 SMI nach US-Zinsentscheidung fester erwartet
09:03 Optische Netzwerke: Highspeed-Verbindungen für die digitale Zukunft
16.09.26 Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’602.62 16.13 SX7BOU
Short 14’746.48 13.80 SY7BHU
Short 15’326.57 8.75 SPNB2U
SMI-Kurs: 13’895.95 17.09.2026 13:40:36
Long 13’319.80 19.26 SXBKNU
Long 13’014.99 13.53 SUTB5U
Long 12’465.04 8.86 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Nächster Zinsschritt der Fed voraus: Warum Aktien-Anleger die Nerven behalten sollten
Helvetia Baloise Aktie wird belohnt: Fusion zahlt sich bei der Rendite bereits aus - Stellenabbau
Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Novartis-Aktie zieht an: Plattform für Wirkstofftransport ins Gehirn übernommen - Forschungsprogramm mit ALS-Kandidaten beendet
Bilfinger-Aktie bricht massiv ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt
840'000 US-Dollar für Bitcoin? Binance-Gründer CZ sieht Trendwechsel weg von KI-Investments
Aktien New York: Ölpreisrückgang stützt die Kurse - US-Zinsentscheid bewegt kaum
Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI und DAX schliessen fester -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
RENK Aktie News: Anleger schicken RENK am Nachmittag auf rotes Terrain

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.