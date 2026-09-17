Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
17.09.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Donnerstagvormittag vor
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 606,60 CHF nach oben.
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 606,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'923 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 606,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 605,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'481 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,02 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie
Zurich-Aktie kaum verändert: Neuen US-Chef ernannt - Sierra Signorelli verlässt Firma
Zurich-Aktie gesucht: Beazley darf voraussichtlich ab Oktober übernommen werden
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor einem Jahr eingefahren
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Donnerstagvormittag vor (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Zurich mit Alex Wells als neuem US-Chef - Sierra Signorelli verlässt Firma (AWP)
|
15.09.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.09.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Leitzinserhöhung: SMI reagiert mit Gewinnen -- DAX-Anleger in Kauflaune -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.