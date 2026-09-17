Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance schiebt sich am Donnerstagvormittag vor

Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 606,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'923 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 606,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 605,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 12'481 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,02 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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