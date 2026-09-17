Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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17.09.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zurich Insurance konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 606,60 CHF.
Das Papier von Zurich Insurance konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 606,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'948 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 609,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 605,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 84'077 Zurich Insurance-Aktien.
Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 3,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 14,11 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 39,02 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,88 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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