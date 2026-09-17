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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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17.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag freundlich

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 605,80 CHF.

Zurich Insurance
605.25 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 605,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'885 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 607,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 605,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 39'995 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Gewinne von 3,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,00 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,02 USD. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zurich Insurance-Gewinn in Höhe von 45,88 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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