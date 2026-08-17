Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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17.08.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 591,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 591,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'376 Punkten steht. Die Zurich Insurance-Aktie gab in der Spitze bis auf 588,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 590,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'187 Zurich Insurance-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (626,00 CHF) erklomm das Papier am 28.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 11,87 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,06 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,79 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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