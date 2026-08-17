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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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17.08.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Kursverlusten

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Zurich Insurance-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 590,40 CHF ab.

Zurich Insurance
590.97 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 590,40 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'337 Punkten liegt. Bei 588,80 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 590,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 30'960 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 6,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 39,06 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zurich Insurance ein EPS in Höhe von 45,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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