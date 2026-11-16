Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’173 0.4%  SPI 21’345 0.4%  Dow 52’348 0.1%  DAX 26’743 0.0%  Euro 0.9250 0.1%  EStoxx50 6’384 0.0%  Gold 3’858 -0.6%  Bitcoin 54’173 -1.0%  Dollar 0.8396 0.2%  Öl 96.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526NVIDIA994529Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie springt an: Positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen
Sulzer-Aktie in Grün: Industriekonzern zieht Auftrag aus Venezuelas Rohölindustrie an Land
Volkswagen will bis 2030 so profitabel werden wie nie: VW-Aktie im Fokus der Anleger
Roche-Aktie im Plus: Pharmakonzern erhält US-Zulassung für Gazyva bei seltener Nierenkrankheit
Sandoz-Aktie fester: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Suche...

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.11.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagvormittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 659,80 CHF.

Zurich Insurance
656.68 CHF 0.35%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Zurich Insurance konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 659,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 660,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 657,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'022 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 660,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 26,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,29 USD. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,97 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort

Zurich Insurance-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.

Zurich Insurance-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3944 17.12.2027 140829710
Long 12.4648 20.12.2030 159690407
Long 261.76 17.12.2027 143508239
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13088 20.11.2026 160008757
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3528 11.41 161119529
Long 11.4807 6.35 161595959
Long 13.9234 4.77 162353649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3844 12.56 159012980
Short 11.1863 5.96 157975579
Short 22.1831 1.55 151635306
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -49.32 114086076
Long 10 -10.50 142861648
Long 12 -20.80 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12.11.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
12.11.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Zurich Insurance Neutral UBS AG
20.10.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:12 Marktüberblick: Versorger gesucht
09:11 SMI gönnt sich Verschnaufpause
08:47 Logo WHS Nvidia vor dem Mega-Test: Quartalszahlen, Fed-Protokoll & Anthropic-IPO – jetzt entscheidet sich die KI-Rallye
08:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Wieder abwärts?
13.11.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, SanDisk
13.11.26 Anthropic IPO: Ein bedeutender Börsengang der KI-Branche
12.11.26 US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.26 Julius Bär: 14.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (75%) auf OC Oerlikon Corp AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’719.07 19.42 SQRBDU
Short 16’022.65 13.90 SYDBKU
Short 16’669.66 8.71 SLB6MU
SMI-Kurs: 15’172.86 16.11.2026 09:20:25
Long 14’437.06 19.30 SGWFBU
Long 14’116.36 13.77 S3BFPU
Long 13’495.65 8.86 SYBVIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Bitcoin-Kurs nähert sich 65'000 US-Dollar: Entzieht der Anthropic-Börsengang dem Kryptomarkt Kapital?
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin-Ausverkauf am Wochenende: Kurs fällt zeitweise Richtung 62'000 US-Dollar
Musk warnt vor KI-Pleiten: Droht den Börsen 2027 ein Crash, und wie sollten Anleger reagieren?
Microsoft: Kommen bei Stabilisierung voran
Midterms: Schwere Niederlage für Trumps Republikaner bei Kongresswahl
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien Schweiz Eröffnung: SMI von Verkaufswelle erfasst
Starker Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Dienstagnachmittag
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan

Top-Rankings

KW 46: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 46: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.