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16.11.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagvormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 659,80 CHF.
Das Papier von Zurich Insurance konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 659,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'185 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 660,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 657,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 13'022 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 660,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 26,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,29 USD. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,97 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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