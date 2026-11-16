|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 660,40 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 660,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'231 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 661,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 657,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'365 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 661,60 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,11 Prozent.
Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,29 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,97 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie
Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort
Zurich Insurance-Aktie: Hold-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Zurich Insurance-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Nachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Mittag gestärkt (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel: SMI letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.