Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 660,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 15'231 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 661,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 657,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 75'365 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 661,60 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 0,18 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,11 Prozent.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,29 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,97 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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