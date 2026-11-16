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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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16.11.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Mittag gestärkt

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 658,00 CHF.

Zurich Insurance
660.32 CHF 0.90%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Zurich Insurance-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 658,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'196 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 661,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 657,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 40'435 Zurich Insurance-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 661,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 16.11.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 0,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 521,00 CHF am 09.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 20,82 Prozent Luft nach unten.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,29 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zurich Insurance ein EPS von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 45,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.9818 18.06.2027 158193778
Long 13179.999 18.12.2026 141057114
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13179.999 20.11.2026 160008757
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4463 11.01 161893866
Long 11.8739 5.87 162170678
Long 18.3056 2.74 162918566
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7938 11.88 159012980
Short 12.1889 5.31 157975579
Short 27.4583 0.93 151635306
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -49.67 114086076
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