Zurich Insurance Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Zurich Insurance

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 605,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'325 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Zurich Insurance-Aktie bei 605,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 611,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 38'850 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 3,33 Prozent wieder erreichen. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 14,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 37,87 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 46,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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