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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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16.10.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 612,60 CHF.

Zurich Insurance
613.34 CHF 1.01%
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Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 612,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'375 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 613,40 CHF. Bei 611,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 176'254 Stück.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 2,14 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,95 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 37,87 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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