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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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16.10.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zieht am Mittag an

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zieht am Mittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 611,80 CHF nach oben.

Zurich Insurance
613.34 CHF 1.01%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 611,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'359 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 612,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 611,00 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 69'045 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 521,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 37,87 USD belaufen. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF gegenüber 4,58 CHF im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Zurich Insurance am 16.10.2026

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