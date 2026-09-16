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16.09.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 600,80 CHF.

Zurich Insurance
600.60 CHF -0.07%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 600,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'821 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 601,20 CHF. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 599,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 599,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 4'975 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 39,01 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,78 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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