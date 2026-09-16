Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Zurich Insurance-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 600,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 602,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Zurich Insurance-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 599,00 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 599,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'984 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zurich Insurance-Aktie 4,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 13,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,01 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 16.06 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 45,78 USD je Zurich Insurance-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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