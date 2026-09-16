Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag tiefer

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 599,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'860 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 599,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 599,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 24'397 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF ab. Abschläge von 13,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 39,01 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,58 CHF, nach 4,58 CHF im Vorjahresvergleich. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Zurich Insurance dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 10.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 45,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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