Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 10'710 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 431,90 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 428,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 138'678 Stück.

Zurich Insurance liess sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 09.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.02.2024 dürfte Zurich Insurance die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2022 33,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

