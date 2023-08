Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Mit einem Kurs von 410,90 CHF zeigte sich die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr kaum verändert. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 10'995 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 413,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Zurich Insurance-Aktie bis auf 408,50 CHF. Mit einem Wert von 410,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 88'500 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 459,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 384,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zurich Insurance veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 11'927,00 USD gegenüber 11'927,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 08.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.02.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2023 38,13 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

