Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Nachmittag fester

Das Papier von Zurich Insurance legte um 04:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 442,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'306 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Zurich Insurance-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 445,10 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 441,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 129'210 Zurich Insurance-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.04.2023 auf bis zu 457,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 393,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 12,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 24,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 29,39 USD. Zurich Insurance liess sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11'927,00 USD – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11'927,00 USD eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 22.02.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2023 auf 34,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SIX und Scoach regulieren Short Selling nach

Swatch veröffentlicht Geschäftsbericht auf Schweizerdeutsch

Walliser KB erzielt erneut Rekordergebnis