Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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15.10.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 607,00 CHF zu.
Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 607,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'296 Punkten tendiert. Bei 608,40 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 598,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 135'781 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 521,00 CHF fiel das Papier am 09.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 16,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 37,93 USD belaufen. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 10.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 46,14 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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