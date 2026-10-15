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15.10.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 605,20 CHF zu.

Zurich Insurance
607.19 CHF 2.41%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr wies die Zurich Insurance-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 605,20 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'192 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 607,20 CHF. Bei 598,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88'959 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.07.2026 auf bis zu 626,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,44 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,91 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 37,93 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 46,14 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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