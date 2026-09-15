Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagvormittag mit Kursverlusten

Um 09:28 Uhr ging es für die Zurich Insurance-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 590,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'775 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 589,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 591,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'274 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 11,75 Prozent wieder erreichen.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 39,01 USD aus. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.06 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Zurich Insurance wird am 11.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,78 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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