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15.09.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteuert sich am Dienstagnachmittag

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Zurich Insurance
598.34 CHF 0.97%
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Um 16:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 602,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'796 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 604,40 CHF. Bei 591,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 100'314 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 626,00 CHF erreichte der Titel am 28.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 39,01 USD, nach 30,00 CHF im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 45,78 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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