Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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15.09.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 598,60 CHF zu.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 598,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'775 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 598,80 CHF. Bei 591,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 42'923 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 4,58 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,96 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,01 USD. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 10.02.2028.
Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,78 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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