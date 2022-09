Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstag mit Kursplus

Um 04:28 Uhr stieg die Zurich Insurance-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 431,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 10'780 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Zurich Insurance-Aktie bis auf 431,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 428,90 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 96'760 Zurich Insurance-Aktien.

Zurich Insurance gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Zurich Insurance am 09.02.2023 vorlegen. Zurich Insurance dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.02.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zurich Insurance im Jahr 2022 33,81 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

