Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochmittag fester

Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 592,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'067 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 592,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 589,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 37'569 Stück.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 5,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Mit einem Kursverlust von 11,99 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 37,96 USD je Zurich Insurance-Aktie. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.02.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 46,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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