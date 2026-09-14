Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 594,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'904 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 596,20 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 590,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 76'669 Zurich Insurance-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 5,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 14,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,01 USD aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Zurich Insurance im vergangenen Quartal 16.06 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Experten taxieren den Zurich Insurance-Gewinn für das Jahr 2026 auf 45,78 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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