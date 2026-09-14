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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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14.09.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Mittag Boden gut

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance macht am Mittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 594,00 CHF.

Zurich Insurance
594.21 CHF 0.88%
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Das Papier von Zurich Insurance konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 594,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'934 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 596,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 590,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 46'930 Zurich Insurance-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 626,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 28.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 5,11 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 12,29 Prozent wieder erreichen.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,01 USD je Zurich Insurance-Aktie. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,58 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Zurich Insurance möglicherweise am 10.02.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 45,78 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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