Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 -0.6%  SPI 20’311 -0.5%  Dow 53’737 -0.2%  DAX 26’440 0.5%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’540 -0.1%  Gold 4’386 0.8%  Bitcoin 51’182 -0.8%  Dollar 0.8122 -0.2%  Öl 88.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
RWE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Roche-Tochter Chugai beantragt zusätzliche Zulassung für Tecentriq - Aktie tiefer
Suche...
Plus500 Depot

Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag stabil

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag stabil

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Mit einem Wert von 590,20 CHF bewegte sich die Zurich Insurance-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zurich Insurance
593.59 CHF 0.31%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel kam die Zurich Insurance-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 590,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'497 Punkten steht. Bei 591,60 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 590,20 CHF. Bei 591,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'520 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 39,06 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 46,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

So schätzen die Analysten die Zurich Insurance-Aktie im Juli 2026 ein

SMI-Papier Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

Outperform für Zurich Insurance-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.1806 19.03.2027 154751114
Long 11.7307 17.12.2027 140829710
Long 1184.8 18.09.2026 151031628
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.9704 18.06.2027 158828324
Short 1184.8 18.09.2026 150613106
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.359 11.26 154810330
Long 11.499 6.27 156945260
Long 21.1571 2.21 158194579
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0759 12.96 151635306
Short 10.7673 5.99 142861036
Short 26.32 0.67 159435570
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -43.99 114086076
Long 10 -10.58 142861648
Long 12 -12.48 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Porsche nach dem Absturz: Ist jetzt die große Einstiegschance da?
17:22 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
09:19 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
09:13 SMI stoppt Abwärtsbewegung
06:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.12 19.97 SXBVXU
Short 15’256.22 13.92 SDBWJU
Short 15’823.56 8.94 SOWBPU
SMI-Kurs: 14’390.67 14.08.2026 17:31:22
Long 13’768.56 19.83 S1BOXU
Long 13’425.99 13.59 SHB7NU
Long 12’884.13 8.99 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Adyen-Aktie im Höhenflug: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

Top-Rankings

KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 33/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 33/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.