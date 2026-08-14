Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag stabil

Im SIX SX-Handel kam die Zurich Insurance-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 590,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'497 Punkten steht. Bei 591,60 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Zurich Insurance-Aktie sank bis auf 590,20 CHF. Bei 591,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'520 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 39,06 USD. Im Vorjahr erhielten Zurich Insurance-Aktionäre 30,00 CHF je Wertpapier. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 4,58 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Zurich Insurance noch ein Gewinn pro Aktie von 4,58 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 10.02.2028.

In der Zurich Insurance-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 46,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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