Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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14.08.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 592,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 16:28 Uhr 0,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'350 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 594,40 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 591,00 CHF. Bisher wurden heute 51'736 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zurich Insurance-Aktie somit 5,43 Prozent niedriger. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 39,06 USD. Im Vorjahr hatte Zurich Insurance 30,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 46,08 USD je Zurich Insurance-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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