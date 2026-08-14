Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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14.08.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagmittag höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Um 12:28 Uhr sprang die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 593,60 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 593,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 591,00 CHF. Der Tagesumsatz der Zurich Insurance-Aktie belief sich zuletzt auf 28'662 Aktien.
Am 28.07.2026 markierte das Papier bei 626,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,46 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 521,00 CHF. Mit Abgaben von 12,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 39,06 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 46,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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