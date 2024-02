Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance behauptet sich am Mittwochvormittag

Im SIX SX-Handel kam die Zurich Insurance-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 436,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 11'153 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 437,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Zurich Insurance-Aktie bei 435,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 435,60 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'784 Stück gehandelt.

Am 12.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 457,90 CHF an. 4,93 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 393,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 24,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 29,39 USD. Am 17.05.2023 legte Zurich Insurance die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11'927,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11'927,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 34,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

