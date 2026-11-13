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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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13.11.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 653,20 CHF.

Zurich Insurance
654.41 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 653,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'069 Punkten tendiert. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 653,20 CHF. Bei 652,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 50'865 Stück.

Bei 653,20 CHF markierte der Titel am 13.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 25,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,15 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.06 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.06 Mrd. CHF.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 45,86 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 22.1831 1.55 151635306
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