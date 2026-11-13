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13.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Freitagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 653,60 CHF zu.
Das Papier von Zurich Insurance konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 653,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'084 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 655,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 652,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 125'517 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 655,40 CHF an. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 0,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Verlust von 20,29 Prozent wieder erreichen.
Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 38,15 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 45,86 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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