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13.11.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance tendiert am Freitagmittag fester
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 653,20 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 653,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 15'113 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 655,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 652,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 93'891 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.11.2026 auf bis zu 655,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zurich Insurance-Aktie ist somit 0,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,15 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zurich Insurance am 09.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 45,86 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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