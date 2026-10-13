Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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13.10.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Zuletzt konnte die Aktie von Zurich Insurance zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 585,80 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 585,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'035 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 586,40 CHF. Bei 581,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 14'084 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 6,86 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 521,00 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 11,06 Prozent sinken.
Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 USD belaufen. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Zurich Insurance mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,09 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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