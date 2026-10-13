Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,5 Prozent auf 587,40 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 587,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 590,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 581,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 86'522 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.
Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 6,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 46,09 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel hätte ein Zurich Insurance-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Zurich Insurance-Aktie: Was Analysten im September vom Papier halten
Zurich-Aktie im Plus: Moody's bestätigt Kreditratings nach Beazley-Zukauf - Ausblick stabil
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
16:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 legt zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
12:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Vormittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.