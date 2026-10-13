Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,5 Prozent auf 587,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'942 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 590,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 581,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 86'522 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 6,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 38,43 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Zurich Insurance-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 46,09 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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