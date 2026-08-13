Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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13.08.2026 09:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Anleger greifen bei Zurich Insurance am Vormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zurich Insurance. Die Zurich Insurance-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 590,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 590,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'489 Punkten steht. Bei 591,20 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 589,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 8'123 Zurich Insurance-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.07.2026 bei 626,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 5,96 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 11,81 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 39,06 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zurich Insurance am 09.02.2017. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Zurich Insurance wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 vorlegen. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zurich Insurance einen Gewinn von 46,08 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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