Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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13.08.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance zeigt sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 591,40 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 591,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'503 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie zog in der Spitze bis auf 593,00 CHF an. Bei 589,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 67'202 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.03.2026 Kursverluste bis auf 521,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 11,90 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 30,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 39,06 USD. Zurich Insurance veröffentlichte am 09.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,58 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16.06 Mrd. CHF, gegenüber 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 46,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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