Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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13.08.2026 12:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Zurich Insurance-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 588,20 CHF.
Die Zurich Insurance-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 588,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'500 Punkten liegt. Bei 588,00 CHF markierte die Zurich Insurance-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 589,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 34'839 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 626,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zurich Insurance-Aktie mit einem Kursplus von 6,43 Prozent wieder erreichen. Am 09.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 521,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 11,42 Prozent Luft nach unten.
Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 39,06 USD je Zurich Insurance-Aktie. Am 09.02.2017 lud Zurich Insurance zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie verdient. Zurich Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.06 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Zurich Insurance rechnen Experten am 10.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,08 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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