Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Dienstagnachmittag im Minusbereich

Um 16:28 Uhr ging es für die Zurich Insurance-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 571,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 12'187 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 570,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 572,80 CHF. Zuletzt wechselten 102'540 Zurich Insurance-Aktien den Besitzer.

Bei 625,20 CHF erreichte der Titel am 28.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 15.05.2024 auf bis zu 448,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,57 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Zurich Insurance-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 28,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 34,23 USD ausgeschüttet werden. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,59 CHF, nach 4,59 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 16.07 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.07 Mrd. CHF gelegen.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Zurich Insurance veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 44,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Zurich Insurance-Aktie

SMI-Wert Zurich Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zurich Insurance von vor 5 Jahren verdient

Zurich-Aktie dennoch schwächer: Zurich steigert Einnahmen in Schaden- und Lebenssparte