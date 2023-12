Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance steigt am Dienstagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 0,4 Prozent auf 451,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'152 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 452,00 CHF. Bei 449,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 96'246 Zurich Insurance-Aktien.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 459,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,64 Prozent Plus fehlen der Zurich Insurance-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 393,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zurich Insurance-Aktie derzeit noch 12,98 Prozent Luft nach unten.

Am 17.05.2023 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 11'927,00 USD gegenüber 11'927,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zurich Insurance am 08.02.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 36,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Zurich Insurance-Aktie

SIX und Scoach regulieren Short Selling nach

Swatch veröffentlicht Geschäftsbericht auf Schweizerdeutsch

Walliser KB erzielt erneut Rekordergebnis