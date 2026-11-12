Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag stärker

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'174 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 648,40 CHF. Bei 644,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 82'705 Zurich Insurance-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 648,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 0,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 23,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,20 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,00 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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