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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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12.11.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag stärker

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Donnerstagmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Zurich Insurance
651.06 CHF 2.26%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 12:28 Uhr 1,3 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 15'174 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Zurich Insurance-Aktie bis auf 648,40 CHF. Bei 644,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 82'705 Zurich Insurance-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 648,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die Zurich Insurance-Aktie damit 0,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 23,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zurich Insurance-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 30,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 38,20 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zurich Insurance am 09.02.2017. In Sachen EPS wurden 4,58 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.06 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 46,00 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4736 17.12.2027 140829710
Long 12.2679 18.12.2026 127864720
Long 13004 18.12.2026 141057114
Typ Hebel Verfall Valor
Short 13004 20.11.2026 160008756
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0292 11.77 161119530
Long 11.9303 5.76 161595959
Long 14.6112 4.17 162353649
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1924 13.30 159012980
Short 10.659 6.65 157975579
Short 20.6413 2.21 151635306
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -48.99 114086076
Long 10 -11.77 142861648
Long 12 -20.29 142861620
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte

Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.

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12.11.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
23.10.26 Zurich Insurance Neutral UBS AG
20.10.26 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?

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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’720.62 19.81 SQRBDU
Short 16’044.07 13.87 SDBNJU
Short 16’671.30 8.80 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’149.43 12.11.2026 17:30:00
Long 14’476.58 19.55 S4ZEBU
Long 14’151.09 13.81 SMBVRU
Long 13’563.35 8.99 STBJYU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Zurich Insurance am 12.11.2026

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