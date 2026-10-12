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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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12.10.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance reagiert am Vormittag positiv

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance reagiert am Vormittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Zurich Insurance. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 578,60 CHF zu.

Zurich Insurance
579.12 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 578,60 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'861 Punkten notiert. Die Zurich Insurance-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 579,00 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 578,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'974 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 626,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,19 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.03.2026 auf bis zu 521,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,96 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zurich Insurance-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 38,43 USD belaufen. Zurich Insurance liess sich am 09.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 10.02.2028 dürfte Zurich Insurance die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 51,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 576 20.11.2026 160008787
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1263 18.06.2027 160910943
Short 164.5714 20.11.2026 160008755
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 12.2553 5.65 157689841
Long 23.04 1.68 161357214
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 4.2509 20.76 157975579
Short 11.7551 6.03 157925051
Short 19.2 2.78 161114171
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -42.42 114086076
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’396.91 8.87 S7SB9U
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