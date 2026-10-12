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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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12.10.2026 16:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagnachmittag höher

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagnachmittag höher

Die Aktie von Zurich Insurance zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 581,00 CHF.

Zurich Insurance
578.24 CHF 0.50%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 581,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'892 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Zurich Insurance-Aktie legte bis auf 581,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 578,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 59'406 Zurich Insurance-Aktien umgesetzt.

Bei 626,00 CHF markierte der Titel am 28.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zurich Insurance-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 521,00 CHF. Dieser Wert wurde am 09.03.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zurich Insurance-Aktie 10,33 Prozent sinken.

Nach 30,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 38,43 USD je Zurich Insurance-Aktie. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.06 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 51,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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