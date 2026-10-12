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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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12.10.2026 12:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag mit Aufschlag

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zurich Insurance. Das Papier von Zurich Insurance legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 579,40 CHF.

Zurich Insurance
579.25 CHF 0.68%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Zurich Insurance-Papiere um 12:28 Uhr 0,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'820 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 579,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 578,00 CHF. Von der Zurich Insurance-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31'281 Stück gehandelt.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 521,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 10,08 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 38,43 USD. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,58 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16.06 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Zurich Insurance am 11.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 51,67 USD je Aktie in den Zurich Insurance-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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