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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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12.08.2026 09:29:00

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochvormittag gesucht

Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochvormittag gesucht

Die Aktie von Zurich Insurance gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zurich Insurance-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 589,80 CHF.

Zurich Insurance
587.62 CHF -0.40%
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Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 589,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'539 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zurich Insurance-Aktie bisher bei 590,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 589,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 8'206 Stück.

Am 28.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 626,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,14 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.03.2026 (521,00 CHF). Mit Abgaben von 11,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Zurich Insurance-Aktionäre betrug im Jahr 2025 30,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 39,06 USD belaufen. Am 09.02.2017 lud Zurich Insurance zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,58 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zurich Insurance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.06 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.06 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Zurich Insurance-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Zurich Insurance-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 10.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 46,88 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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