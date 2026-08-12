Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Zurich Insurance-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 588,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'446 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 590,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 589,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 60'913 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 626,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Zurich Insurance-Aktie liegt somit 5,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,51 Prozent würde die Zurich Insurance-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 30,00 CHF an Zurich Insurance-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 39,06 USD aus. Am 09.02.2017 hat Zurich Insurance die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,58 CHF. Im letzten Jahr hatte Zurich Insurance einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Zurich Insurance 16.06 Mrd. CHF umgesetzt.

Zurich Insurance dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Zurich Insurance im Jahr 2026 46,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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