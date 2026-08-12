Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Mittwochmittag im Plus

Die Zurich Insurance-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 589,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'474 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Zurich Insurance-Aktie bis auf 590,20 CHF zu. Bei 589,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29'116 Zurich Insurance-Aktien.

Am 28.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 626,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 521,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zurich Insurance-Aktie.

Nachdem Zurich Insurance seine Aktionäre 2025 mit 30,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 39,06 USD je Aktie ausschütten. Am 09.02.2017 äusserte sich Zurich Insurance zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,58 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.06 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.06 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet. Am 10.02.2028 wird Zurich Insurance schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 46,88 USD je Zurich Insurance-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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